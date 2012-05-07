Пожежа забрала життя літньої жінки

11:05, 07 травня 2012
Вінниця
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Евакуювали мешканців будинку

У п'ятницю пожежа відібрала життя літньої вінничанки.

Повідомлення про пожежу 4 травня о 9:10 надійшло в оперативно-координаційний центр Територіального управління МНС України у Вінницькій області. Рятувальників сповістили, що  горить квартира на третьому поверсі  п’ятиповерхового житлового будинку  по вулиці Писарєва.

Як повідомила прес-служба ТУ МНС України у Вінницькій області,  на місце події було направлено два розрахунки  з ДПЧ-1 та ПДПЧ-4 м. Вінниця.

Двома ланками ГДЗС було проведено евакуацію 12 мешканців будинку з верхніх поверхів. Під час ліквідації пожежі в одній із кімнат квартири бійцями МНС було виявлено тіло літньої жінки.

Причина пожежі – необережне поводження з вогнем власниці квартири.Збитки встановлюються.
 

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