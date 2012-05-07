Пожежа забрала життя літньої жінки

У п'ятницю пожежа відібрала життя літньої вінничанки.

Повідомлення про пожежу 4 травня о 9:10 надійшло в оперативно-координаційний центр Територіального управління МНС України у Вінницькій області. Рятувальників сповістили, що горить квартира на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку по вулиці Писарєва.

Як повідомила прес-служба ТУ МНС України у Вінницькій області, на місце події було направлено два розрахунки з ДПЧ-1 та ПДПЧ-4 м. Вінниця.



Двома ланками ГДЗС було проведено евакуацію 12 мешканців будинку з верхніх поверхів. Під час ліквідації пожежі в одній із кімнат квартири бійцями МНС було виявлено тіло літньої жінки.



Причина пожежі – необережне поводження з вогнем власниці квартири.Збитки встановлюються.

