У Вінниці вирішуватимуть, яким бути "Музею мрії"

Книгарня «Є» запрошує на дискусію «Музей моєї мрії».

- Музей як культурний храм передусім задумувався як місце, де будуть зібрані мистецькі твори різних епох, - говорить модератор зустрічі Олександр Федоришен. - Сьогодні головна проблема музейної справи України – створити новий простір, в якому кожен експонат мав би включатися у величезний інформаційний потік сучасності і не губитися на фоні інших джерел пізнання.

Досі більшість регіональних музеїв облаштовані за радянським принципом «унаочнення», натомість будь-який сучасний музей не може обійтися без інтерактивності. Враховуючи те, що кожен відвідувач має свої власні запити, постає питання – який він насправді, Музей Моєї Мрії? На це питання в рамках історичного клубу «ХроноТоп» спробує дати історик і музеєзнавець Тетяна Соломонова.

Дискусія пройде22 травня о 18:00 у книгарні "Є" за адресою м.Вінниця, вул Соборна, 89.