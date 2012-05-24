ДАІ випустить для школярів зошити з безпеки дорожнього руху

Незабаром мають з’явитися зошити, які допомагатимуть школярам за усіма правилами безпеки долати проїзну частину дороги та з безпекою для життя і здоров’я користуватися вело, мото і автотранспортом по досягненню ними відповідного віку.

Про це повідомила прес-служба Державтоінспекції Вінницької області.

Мета проекту – виховання молодого покоління та прищеплення їм поваги до Правил дорожнього руху.

За круглим столом переговорів керівництво УДАІ УМВС зібрало директорів автошкіл Вінниччини, Голову спілки автомобілістів області та редакцію газети «ДТП» («Дорога. Транспорт. Пішохід»), яка взяла на себе зобов’язання друку зошитів для дітей.

– Дорога до школи для дітей має стати простою і безпечною, - переконаний начальник Управління ДАІ УМВС у Вінницькій області полковник міліції Павло Солоненко. – Сучасна дорога перенасичена транспортом і небезпечна для тих, хто не знає Правил дорожнього руху. Зважаючи, що кожна третя ДТП в області стається за участі пішоходів, потрібно якомога більше уваги приділяти цій категорії і виховувати їх з перших кроків життя. Обсяги шкільної програми предмету ОБЖД недостатні ні за кількістю поданого матеріалу, ні за часом. Тому ідея друку тематичних зошитів дуже корисна і здатна в певній мірі заповнити прогалини в області виховання і навчання дітей безпеці дорожнього руху, - впевнений Павло Дмитрович.

– Нашому проекту це під силу. Адже робочий зошит завжди під рукою у школяра і в ньому він завжди зможе знайти відповідь на питання з безпеки дорожнього руху, скажімо як безпечно подолати відстань додому чи до школи, - розповів редактор газети «ДТП» Анатолій Шрамко. – Ринок сьогодні заповнений більше розважального типу інформацією, ніж корисною. Не варто забувати, що діти ходять до школи щодня і у більшості їм доводиться долати проїзну частину дороги, користуватися транспортом.

Наповнювати зошити інформацією будуть професіонали – викладачі автошкіл. Строки у них невеликі, адже зошити мають потрапити на полиці магазинів вчасно, до початку навчального року.

