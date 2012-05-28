Грабіжниця била літніх жінок і відбирала гроші

УЯмпільському районі працівники міліції затримали 29-річну жінку, яка серед білого дня на вулиці села скоїла напад на двох пенсіонерок. У такий спосіб зловмисниця намагалась відібрати у них гроші. Одна з потерпілих після зустрічі з нападницею опинилася на лікарняному ліжку.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Днями до Ямпільського райвідділу міліцій майже одночасно звернулися дві пенсіонерки з заявами про те, що серед білого дня на вулиці села на них напала невідома жінка. Зловмисниця зненацька підбігала до своїх жертв, била та відбирала гроші.

Першою жертвою нападниці стала 82-річна жінка. Як до неї підбігла незнайомка, літня жінка не бачила, вона лише відчула удари та біль в усьому тілі. Нападниці були потрібні гроші, але у пенсіонерки при собі не було ані копійки.

Залишивши побиту жінку посеред вулиці, зловмисниця зникла в невідомому напрямку. Від пережитого у літньої жінки піднявся тиск, і її було госпіталізовано до лікарні.

Після першої невдалої спроби розжитися грошима в такий спосіб, зловмисниця вдруге наважилася на злочин. Іншою її жертвою стала 75-річна мешканка цього ж села.

Жінка йшла до магазину за продуктами. До неї підійшла зловмисниця, і, нічого не кажучи, почала бити. Перший удар влучив у обличчя. Літня жінка не могла чинити опір молодій нападниці, і їй нічого не залишалося, як віддати гроші, які планувала витратити на продукти.

Через кілька годин кривдниця пенсіонерок була затримана працівниками Ямпільського райвідділу міліції. Нею виявилася 29-річна місцева жителька. У скоєнні злочину жінка одразу зізналася. Говорить, що їй дуже були потрібні гроші, а от на що саме витратила вона 90 гривень, які відібрала у бабусі, не каже.

За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України – грабіж, поєднаний з насильством. Зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.