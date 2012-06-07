Під Вінницею виявили арсенал старих боєприпасів
09:01, 07 червня 2012Вінниця
2 0
У лісі неподалік с. М.Крушлинці Вінницького району, під час земляних робіт, знайшли цілий арсенал боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни.
Про це повідомило УМВС у Вінницькій області.
Зокрема, виявлено 11 артилерійських снарядів калібру 76 мм та 4 артилерійські снаряди калібру 122 мм часів Великої Вітчизняної війни.
Вжито заходи щодо охорони та знешкодження знайденого.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter