Бідним вінничанам доведеться «підсісти» на яйця

На споживчому ринку області у травні по відношенню до квітня 2012р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 0,6%.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Найбільше (на 28,3%) подешевшали яйця, цукор – на 3,2%, молоко та масло – на 2,2%, сир і м’який сир (творог) та інші молочні продукти – на 1,4%, інші їстівні тваринні жири – на 1,2%, рис – на 0,4%, хліб – на 0,3%.

Разом з тим, риба та продукти з риби подорожчали на 1,0%, м’ясо та м’ясопродукти - на 0,7%, у т.ч. свинина – на 1,5%.

Овочі в цілому подешевшали на 1,3%, серед яких коренеплоди, цибуля та гриби – на 7,5%, овочі, вирощені з їхнього насіння – на 2,0%. Картопля стала дешевшою на 10,1%.

Фрукти подорожчали на 0,4%, серед яких яблука – на 1,5%, цитрусові – на 1,4%.Водночас, банани подешевшали на 0,6%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 0,6%, у т.ч. алкогольні напої – на 0,7%, тютюнові вироби – на 0,4%.