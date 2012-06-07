Канал "1+1" знімав у Вінниці проект "Виходь за мене"

Про кохання і не тільки йдеться у промо-роликах, які відзняв телеканал "1+1" для майбутнього проекту "Виходь за мене", повідомляє сайт Моя Вінниця

Усі чотири соціальних сюжети відзняли на Вінниччині за участі як професійних, так і непрофесійних акторів. Знімали як молоді люди зізнаються у коханні.

В останньому сюжеті, який знімали на аеродромі у Сутисках, за сюжетом пара закоханих стрибала із парашутами. Акторами стали звичайні парашутисти-спортсмени. За сценарієм досвідчений парашутист перед стрибком показує дівчині напис на землі "Галя, я тебе кохаю" і пара стрибає.

- Ще для одного сюжету - головною героїнею обрали професійну вінницьку модель, яка спілкується з хлопцем у соцмережі "Фейсбук", - розповідає технічний помічник зйомок Дмитро Науменко.

Найшвидше впорались із завданням актори Вінницького обласного академічного українського музично-драматичного театру ім.Садовського.

- Ми спеціально ходили на вистави до акторів ще зимою - придивлялись, хто підійде за типажем, - розповідає керівник промо та дизайну каналу "1+1" Роман Дерига. - Закохану пару зіграли дочка акторки театру Таїсії Славінської Катерина і її хлопець. Замість того, щоб сюжет знімати цілий день, як то ми робимо звичайно, відзняли сцену за 40 хвилин. А от майбутнім пожежникам довелось понадривати зв'язки. 28 студентів Вінницького вищого професійного училища цивільного захисту під вікном дівчини разів із десять кричали: "Галя, я тебе кохаю!".

Окрім того, що у Вінниці дешевше обходяться такі зйомки, ніж у Києві, Роман Дерига каже й про інші переваги: "Отримати дозволи на зйомку тут легше і вінницька природа тут пречудова".

Коли сюжети з'являться на телеекранах - поки не кажуть. Але Роман Дерига запевняє, що шоу буде цікавим.