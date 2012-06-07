Тележурналістка Марина Сенчик стала заслуженою
12:25, 07 червня 2012Вінниця
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Приємний подарунок отримала відома вінницька тележурналістка, завідувач редакції телебачення "ВІНТЕРА" Марина Сенчик в день професійного свята, - Президент Віктор Янукович присвоїв їй звання "Заслужений журналіст України".
Про це йдеться в Указі Президента від № 376/2012 від 6 червня.
Нагороду Марина отримала "за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня журналіста".
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