Калинівські податківці нарахували в районі 36 „мінімізаторів”

З огляду на мізерну податкову віддачу (співвідношення сплаченого податку на прибуток до сумарних доходів) 36 підприємств – мінімізаторів Калинівського району за І квартал 2012 року мають податкове навантаження менше 1 відсотка

Про це повідомило Калинівське відділення Козятинської ОДПІ.

З них два збиткових і два мають нульові результати.

Серед них, зокрема, Калинівський ЕЗФОЖ, МПД "Овечацький спиртовий завод", ВАТ "Вінніфрут”, ПрАТ "Калина", ТОВ "Вінкомстандартсервіс", ТОВ 2Калинівський молокозавод", ТОВ "Лозгрейд", ТОВ "Адара -7", ДП "Калинівка водоканал", ТОВ "Біохімінвест".

Якби всі вони понесли податкове навантаження протягом року хоча б 1 відсоток, то бюджет району додатково отримав би річну суму коштів для фінансування районних закладів охорони здоров'я та освіти, - заявляє керівництво податкової інспекції.