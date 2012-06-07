Вінниця увішла в десятку кращих міст України

Український Forbes опублікував рейтинг, в якому вивів Вінницю в десятку кращих інвестиційних міст України, повідомляє сайт zotov-news.

До десятки, крім нашого міста, потрапили Донецьк, Одеса, Харків, Дніпропетровськ, Львів, Запоріжжя, Полтава, Сімферополь та Севастополь. Загалом в рейтинг увійшло 32 українських міста, за виключенням Києва.

Оглядачі та експерти журнала оцінювали міста за п'ятьма показниками: людському капіталу, купівельній спроможності громадян, інвестиційному клімату, економічній стійкості, а також інфраструктурі та комфорту.

На етапі підготовки рейтингу журналісти Forbes вони використовували не лише статистичні дані та вузькопрофільні оцінки економістів. Задля об'єктивності інформація збиралась з якомога ширшого кола експертів. У телефонній розмові оглядач Forbes цікавився які у Вінниці основні проблеми, з ким варто задружитись бізнесмену, який планує інвестувати у місто, хто найбільший роботодавець у Вінниці, якими були найголовніші події минулого року для міста.

