Депутати облради вимагають скасувати "заслання" Шевченка до "книжки"

Комісія Вінницької обласної ради з містобудування та благоустрою територій на черговому засіданні 7 червня одноголосним рішенням прийняла звернення до Вінницького міського голови Володимира Гройсмана, голови Вінницької ОДА Миколи Джиги, голови Вінницької обласної ради Сергія Татусяка та прокурора Вінницької області Олександра Мрихіна щодо правомірності рішення сесії Вінницької міської ради по будівництву пам’ятника Тарасу Шевченку по Хмельницького шосе, 7.

Відповідне звернення за підписом опозиційних депутатів обласної ради зачитав на сесії депутат-«рухівець» Сергій Свитко.

- На засіданні комісії ми заслухали головного архітектора Вінницької області Сергія Царенка, який наголосив, що реконструкція площі Театральної, на які держава виділяла кошти, передбачала і будівництво пам’ятника Шевченку. Також він повідомив, що у разі будівництва пам’ятника на площі Стуса (саме на площі Стуса, а не по Хмельницького шосе, 7, як зазначається в рішенні сесії Вінницької міської ради, - авт.), це потягне за собою непомірні витрати, оскільки знову необхідно робити звернення до Міністерства культури та Кабінету Міністрів на надання відповідних дозволів на будівництво. Ця процедура потребує не лише додаткових коштів, а й часу, - повідомив Микола Андрусишин.

Натомість на попередньому засіданні сесії Вінницької обласної ради Сергій Татусяк зазначив, що обласна рада не має повноважень керувати цим питанням, бо воно знаходиться в компетенції Вінницької міської ради. Але, все ж таки, це питання може бути в рамках компетенції обласної ради у разі якщо та своїм рішенням виділяла будь-які кошти на будівництво пам’ятника Шевченку.

Сьогодні опозиція пікетувала стіни міського владного бастіону, але разом з тим постає питання: яка опозиція і чи існує вона у Вінницькій міській раді, адже фракція «Батьківщина» не висловила свого критичного зауваження щодо цього питання, і чи не означає це, що була одностайна у своїй згоді на будівництво пам’ятника на площі Стуса або ж Хмельницького шосе, 7? Такої єдності немає і серед обласних депутатів, адже звернення підтримала лише частина депутатів від опозиційних фракцій.

Сьогодні на сесії Вінницької міської ради, коли розглядались питання, віднесені до „різного” (за них не голосують) Сергій Свитко оприлюднив текст згаданого звернення.

Міський голова Володимир Гройсман пообіцяв, що міськрада розгляне його і у відведений законом термін дасть на нього відповідь.

Отже, допоки мерія і прокуратура розглядатимуть звернення, питання «зависає у повітрі», а опозиція і міська влада мають різні, кожна свої, рейтинги опитувань серед вінничан щодо місцерозташування пам’ятника Кобзареві.