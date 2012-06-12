Бабки пожертвують за любов до квітів свободою

Майже тисячу рослин снодійного маку виявили працівники міліції на присадибних ділянках у двох пенсіонерок. Нарковмісні рослини одна з жінок вирощувала для букетів, які мала продавати біля церкви на свято Маковея, а інша – щоб прикрасити власну присадибну ділянку.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

У одному з сіл Літинського району на присадибних ділянках у двох пенсіонерок працівники міліції виявили 955 рослин снодійного маку.

Зі слів однієї з пенсіонерок, нарковмісну рослину вона вирощувала виключно на свято Маковея. Оскільки в неї пенсія невелика, 61-річна жінка хотіла підзаробити, продаючи на свято біля церкви букетики з маку.

Інша пенсіонерка, жителька цього ж села, розповіла, що мак в неї на ділянці виріс випадково. Вона лише хотіла свою ділянку прикрасити яскравими квітами. Навесні 63-річна жінка придбала на базарі насіння з декоративними квітами та засіяла ним усю ділянку за будинком. Лише коли насіння проросло, з’ясувалося, що це снодійний мак. Оскільки жінці було шкода знищувати яскраво-червоні квітки, вона вирішила, їх залишити. До того ж взимку ще й пиріжки смачні напекла.

Вилучене наркотичне зілля направлено на дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС України.

Зараз вирішується питання про притягнення жінок до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України - посів або вирощування снотворного маку чи конопель, яка карається штрафом від ста до п’ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців чи обмеженням волі на трок до трьох років.