Податківець, якого впіймали на хабарі, постане перед судом

Податківець, якого впіймали на хабарі в 10 тис. доларів, постане перед судом

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Прокуратурою Вінницької області до суду з обвинувальним висновком направлено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, за звинуваченням колишнього заступника начальника управління з боротьби з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, - начальника відділу фінансових розслідувань державної податкової служби у Вінницькій області в скоєнні вимагання та отримання від підприємця грошових коштів у розмірі 10 тис. дол. США.

Це була частина хабара за проведення позапланової документальної перевірки товариства і складання акта про допуск ревізора до перевірки.