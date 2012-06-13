Джига похвалився Богатирьовій успіхами в реформі медицини

Вчора на розширеному засіданні Колегії Міністерства охорони здоров’я України за участі Раїси Богатирьової про хід медичної реформи на Вінниччині прозвітував очільник області Микола Джига.

Зокрема, губернатор розповів про те, що 2011 року в області вдалося капітально відремонтувати з проведенням водопостачання, облаштування санітарних вузлів майже 300 закладів із 933 ФАПів..

– Ми поставили перед собою мету – зробити всі зручності у кожному ФАПі – це та ланка, яка найближче до пацієнта. Витрачено більше 2-х мільйонів гривень позабюджетних коштів на зміцнення матеріально-технічної бази первинної ланки, - сказав Микола Джига. - У 2012 році заплановано провести ремонтні роботи у 302 об’єктах первинного рівня вартістю 5,5 мільйонів гривень. За 5 місяців виконані роботи у 112 об’єктах на 2 мільйони. Нині у стадії ремонту знаходиться 56 об’єктів.

За кошти обласного і районних бюджетів придбано 67 одиниць санітарного транспорту, закуплено 15 стоматологічних установок для сільських лікарських амбулаторій.

Голова ОДА також наголосив, що влада не збирається закривати заклади охорони здоров’я, а модернізуватиме їх і перепрофільовуватиме, щоб краще задовольняти потреби хворих.

За словами Джиги, наразі вже оптимізовано роботу 40 дільничних лікарень, які перетворені на більш професійні і економічно вигідні амбулаторії загальної практики сімейної медицини з обов’язковими ліжками денного стаціонару і 24 пунктами тимчасового базування швидкої медичної допомоги. Зекономлені кошти, а це 250 – 300 тисяч гривень на кожній лікарні використали на придбання медикаментів.