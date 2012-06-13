Богатирьова хоче на пенсії працювати у Калинівці

12 червня у райцентр Калинівка приїхала міністр охорони здоров'я та віце-прем'єр-міністр України Раїса Богатирьова. Вона відвідала районну клінічну лікарню, провела власний прийом пацієнтів, та просилася працювати в установі після пенсії, повідормляє gazeta.ua.

Богатирьова запізнювалася на півтори години. Лікарів вишукували біля приміщення модернізованої реанімації, яку оснастили сучасними системами теплозбереження. Всередині зробили дорогий ремонт. Медики кажуть, що на нього пішло близько 2 млн грн.

- У реанімації можемо обслуговувати одночасно 6 пацієнтів. Але найближчим часом місця для важкохворих вдвічі збільшаться. Можемо тут приймати пацієнтів з найближчих районів, - сказав головний лікар Калинівської районної лікарні Володимир Костюк.

Богатирьова з'явилася на території лікарні близько 16.00. Її супроводжували губернатор Вінниччини Микола Джига та мер Вінниці Володимир Гройсман.

- Це напевно, до мого приїзду заасфальтували, - міністр кілька разів стрибає по свіжо-укладеному асфальту біля реанімації. - Ви знаєте, у вас тут дуже красиво! Якщо піду на пенсію, пустите мене до себе працювати?

У поліклініці Богатирьова попросилася асистувати на прийомі у сімейного лікаря. В кабінеті 40-річна пацієнтка поскаржилася на серце та цукровий діабет, яким хворіє два останніх роки.

"Це серйозні проблеми, як для такої молодої людини, як ви. Ви пробували сідати на дієту? Вам потрібно скинути кілька кілограмів", - дала консультацію Боратирьова. Разом з місцевим лікарем виписали хворій рецепт.

З Калинівки Богатирьова поїхала за годину.