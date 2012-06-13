З 1 по 11 червня у м.Іллічівськ (Одеська область) пройшли чемпіонати України з класичних, швидких і блискавичних шахів серед хлопчиків і дівчаток до 8 років.

На старт вийшли 130 «маленьких пішачків», які мріяли пройти у королеви. Вони представляли практично усі регіони України. Грали насправді усі найсильніші, адже змагання мали статус відбору на юнацькі чемпіонати світу і Європи.

Вінницю і область на Одещині представляли 8 вихованців міської шахово-шашкової школи. Поїздка відбулась за підтримки ДЮСШ № 6 Вінницького міського спорткомітету.

На жаль, вінничани не здобули путівок на міжнародні змагання, хоча у кожному з турнірів були близькі до цього й у підсумку постійно входили до першої вісімки, потрапляння до якої приносить залікові очки області у рамках конкурсу Вищої спортивної майстерності.

Найкращий результат серед шахістів міста над Бугом показав чемпіон області Ігор Кушнір, який у турнірі зі швидких шахів розділив 2–6 місця, набравши 7 очок з 9 можливих.

А домінували на турнірах господарі поля – іллічівці. У цьому портовому місті діє потужна спеціалізована шахова школа, яка є конвеєром юних чемпіонів.

