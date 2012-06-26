Пенсіонерка "повелась" на обіцянку пільгового авто

13:00, 26 червня 2012
Вінниця
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І втратила гроші

Міліція затримала шахрайку, від якої потерпіла 73-річна пенсіонерка з Козятина.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Ще в лютому цього року пройдисвітка, представившись працівником пенсійного фонду, увійшла в довіру до літньої жінки. Під приводом оформлення виплати грошової допомоги дітям війни зловмисниця заволоділа коштами довірливої жінки в сумі 450 грн.

А в серпні минулого року шахрайка «допомогла» іншій 62-річній жительці районного центру в пільговому придбанні автомобіля. Представившись працівником управління праці та соціального захисту населення, зловмисниця привласнила 3 тисячі гривень.

Провівши ряд оперативно-розшукових заходів, міліція затримала підозрювану. 39-річна жителька Київської області відтепер під слідством. За фактом шахрайств порушено кримінальну справу. Міліція з’ясовує причетність жінки до скоєння аналогічних злочинів на території області. Триває слідство.

 

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