38 тисяч вінничан вже отримали "вітіну" тисячу

Процес актуалізації вкладників Сбербанку колишнього СРСР, які не отримали протягом 2008-го року компенсаційні кошти в межах проіндексованих заощаджень, у Вінницькій області розпочали з квітня нинішнього року. Про це йдеться у повідомленні Управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА,

Станом на 3 липня в області зареєстровано більше 185 тисяч вкладників колишнього Сбербанку СРСР. З них – 114 627 тисяч вже пройшли актуалізацію, а 38 444 тисяч – отримали компенсаційні кошти.

Всього в області 320 169 вкладників Сбербанку колишнього СРСР.

Слід зазначити, що процесом актуалізації та виплатою компенсаційних коштів охоплені представники всіх вікових категорій.

Працівники філії – Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанку» докладають максимум зусиль аби прискорити процес отримання компенсацій жителями області.



