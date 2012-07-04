Як поєднати літературу і хендмейд

Вінницька книгарня «Є» (вул. Соборна, 89) запрошує на презентацію збірки Альбіни Позднякової «Тяжіння», яка відбудеться 6 липня о 18:00.

Поетка зі Львову Альбіна Позднякова відома як співупорядниця антології "120 сторінок Содому" (сучасна світова лесбі/ґей/бі література) та лауреатка низки поетичних конкурсів. Також вона організатор численних літературно-мистецьких заходів, перекладає та друкується зокрема у журналі "ШО".

Альбіна приїздить до Вінниці аби почитати свої вірші в рамках фестивалю "Підкова Пегаса" та взяти участь у молодіжному фестивалі непопсової творчості "Перо в серці" (7 липня о 12.00 на Вишенському озері), а також особисто презентувати свою першу книжку у «Є».

“Тяжіння” Альбіни Позднякової — це книга, схожа на кошик для шиття, де переплутано різнобарвну пряжу, шерехаті слова змотано у клубки, на кінцях речень зав'язано вузлики на пам'ять, несподівані голки встромлено у серцевину тексту. Ці поезії беззахисні й сильні водночас — власне, й сильні своєю беззахисністю. Вони вимагають від читача ніжності й уважності — їхні тонкі ребра світяться під шкірою: діти-драже, міста-намистини випорснуть з рук, якщо не прийняти їх голо і з любов'ю. Ця книга віршів схожа на коробку старих м'яких іграшок — ось ведмедик без лапи, ось зворушлива власноруч пошита лялька — і там, на дні (дочитай до дна!), ховається твоя особлива, твоя улюблена іграшка, про яку забув і яку — раптом, до болю — хочеться пригорнути.

Приходьте поговорити та послухати про дозрівання жінок, зв'язки між поколіннями, війну і кохання, а також про поєднання літератури з хендмейдом.