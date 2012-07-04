Вінницьких захисників мови не випускають?

Автобуси з активістами, які хотіли взяти участь у акціях протесту проти мовного закону, не випускають з Вінниці.

Про це повідомляє сайт Зотов-Ньюз з посиланням на депутата від НУНС В'ячеслав Кириленко, який повідомив цю інформацію під час свого виступу на київскому мітингу.

Політик говорить, йому відомо, що Державтоінспекція безпідставно зупиняє автобуси з захисниками мови.

- Влада боїться і попри все намагається не допустити небайдужих громадян до Києва на мітинг. Щойно повідомили, що автобуси з людьми не випускають з Харкова та Вінниці, - каже В'ячеслав Кириленко. - Також зупинили колону автобусів на виїзді зі Львова.

За словами депутата, з усіх регіонів їдуть люди до Києва, аби взяти участь у протестних акціях.

- Звідусіль їдуть люди, аби стати на захист української мови, - говорить В'ячеслав Кириленко. - На цей момент вже виїхало п'ятнадцять автобусів зі Львова, вісім з Луцька, три з Херсону, а також Вінниці та Харкова. Українські громадяни активно долучаються до акції.