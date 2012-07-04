У посилці з Чехії до Вінниці - психотропні ліки



260 таблеток медичного препарату «RIVOTRIL», що містять психотропні речовини, виявили чопські митники в одній з міжнародних посилок, повідомляє сайт "Закарпаття онлайн".

З Чехії до Вінниці міжнародним поштовим відправленням направлялася посилка з особистими речами. Під час перевірки, серед речей та журналів, митники виявили 8 флаконів з 260 пігулками медичного препарату «RIVOTRIL», які містять активноу речовину «клоназепам».

Діюча речовина «клоназепам» віднесена до списку 2 таблиці III «Психотропні речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 06.05.2000р. №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

Порушником виявися чех, який відправляв посилку до України. Відповідно відносно нього складено протокол про порушення митних правил за ст.473 Митного кодексу України.

Нагадаємо, що згідно Конвенції Всесвітнього поштового союзу (Женева 2008) пересилання наркотичних речовин у всіх категоріях міжнародних поштових відправлень забороняється.