14 років на «пороховій бочці»

14 років в сусідстві з вогнебезпечним об’єктом живуть десятки родин міста Жмеринки. Заборонити роботу АЗС уже п’ятий рік вимагає Володимир Туркевич, - його будинок всього в 15 метрах від резервуарів з бензином.

Чоловік уже обійшов усі суди області та України. Звертався навіть до президента. Але досі заправка працює. Виконавча служба, яка має виконати рішення суду - не може ліквідувати АЗС.

Закон повністю на стороні десяток родин жмеренчан, які мають небезпечне сусідство.

50 метрів від житлових будинків – це найменша відстань, якої мають дотримуватись при споруджені заправок. А резервуари, в яких зберігається бензин – мають мати двоступеневий захист. У випадку із заправкою в Жмеринці все навпаки.

Юристи пояснюють, що ухвалене судом рішення нездійсненне, бо у Жмеринці немає підприємства, яке за лічені дні перемістить ємкості, в яких зберігаються тонни легкозаймистої речовини. І вимагають аби суд змінив формулювання і просто заборонив роботу заправки.