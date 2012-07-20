Навпроти Військового санаторію буде парковка

В червні розпочались роботи по облаштуванню парковки для автомобілів навпроти Військово-медичного центру Центрального регіону Військово-повітряних сил України, що знаходиться на вулиці Свердлова. Зараз вже завершені роботи по влаштуванню стоянки на 20 автівок, а наступного тижня тут буде нанесено дорожню розмітку та влаштовано дорожні знаки.

У 2010 році по вулиці Свердлова (біля санаторію ВПС) з’явилось спеціально відведене місце для паркування автомобілів. Загальна протяжність паркувальної смуги становить 130 метрів із шириною 4,5 метри. Втім, оскільки ця парковка майже завжди була зайнята автомобілями відвідувачів санаторію, інші власники авто, які приїжджали пізніше та не могли залишити транспорт на спеціально відведеній ділянці, залишали їх навпроти санаторію, прямо на зеленій зоні, або ж просто на узбіччі. Це спричиняло ускладнення руху транспорту та призводило до заторів, оскільки у напрямку руху до мікрорайону «Поділля» частина проїжджої частини була зайнята легковими авто відвідувачів санаторію.

Саме тому було прийняте рішення по влаштуванню ще однієї зони для стоянки на цій ділянці вулиці Свердлова. На замовлення департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради товариством з обмеженою відповідальністю «Шляхбуд» були виконані роботи по влаштуванню паркувального «карману» загальною площею 500 м2, перенесенню 118 метрів поребриків та ремонту понад 200 м2 тротуару.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

За словами заступника директора департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юрія Павлінчука, нова паркувальна смуга на 20 легкових автомобілів дозволить вирішити питання стоянки транспорту та безпечного руху поблизу військового санаторію. «На місці, де вже завершені роботи по влаштуванню паркувального майданчика, власники авто самостійно зробили собі місце для стоянки безпосередньо на зеленій зоні. Відтак, сама зелена зона була фактично повністю знищена колесами автівок, а припаркований на узбіччі транспорт створював значні незручності як для руху транспорту, так і для мешканців прилеглих будинків, - розповідає Юрій Павлінчук. – Тому на цій ділянці влаштовано ще одну паркувальну смугу та відремонтовано частину тротуару. В цілому, ми вважаємо, що новостворена зона для тимчасової стоянки транспорту дозволить вирішити питання безпечного руху, оскільки відтепер проїжджа частина стане ширшою, а автомобілі та громадський транспорт зможуть безперешкодно рухатись по обох смугах».