Спроба безкоштовно «заправитись» алкоголем на АЗС – і кайданки

У Вінниці о пів на шосту годину ранку молодик хотів викрасти із магазину на АЗС спиртні напої, але замість бажаного алкоголю отримав кайданки на руки.

Про це повідомило УДСО при УМВС України у Вінницькій області.

На пульт централізованого спостереження Державної служби охорони надійшов сигнал «Тривога» із заправки по вулиці Тарногродського.

Наряд відреагував миттєво, і через кілька хвилини вже прибув до місця виклику. На місці події працівники ДСО затримали невідомого чоловіка, який намагався викрасти з холодильника, що розташований на вулиці поруч із заправкою, алкогольні напої.

Затриманим виявився непрацюючий місцевий житель 23-х років.

Затриманий був небагатослівний та перебував під дією алкоголю. Виявилося, що молодик ввечері вже був на заправці і купував спиртні напої для того, щоб відсвяткувати день народження друга, який проживає неподалік. Випивши усі запаси спиртного, молодик захотів продовження свята і згадав про заправку, на території якої є кілька холодильників із спиртним, один з яких був не замкнений.

Прийшовши на заправку, чолов’яга непомітно підійшов до холодильника та почав витягувати з нього спиртне та складати собі у пакет. Оператор АЗС помітив, що чоловік краде спиртні напої і натиснув на кнопку тривожної сигналізації.

Коли через кілька хвилин патрульна машина наряду ДСО приїхала на місце виклику, то парубок ще продовжував свою справу. У результаті він навіть не встиг зрозуміти, що трапилося, як вже був затриманий.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Замостянського райвідділу міліції. Дії зловмисника підпадають під ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.