Трирічний малюк ледь не відправив на той світ жінку
10:08, 01 серпня 2012Вінниця
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Влаштував пожежу
31 липня о 13:22 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №9 надійшло повідомлення про те, що у селі Подорожна у кімнаті житлового будинку сталася пожежа.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області
Як стало відомо, причиною пожежі стали дитячі пустощі з вогнем 3-річного хлопчика.
Внаслідок пожежі також травмовано 34-річну жінку. Потерпіла отруїлася продуктами горіння. Наразі вона знаходиться в Хмільницькій районній лікарні у реанімаційному відділенні.
Лікарі кваліфікують її стан, як середньої важкості.
Подробиці з’ясовуються.
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