Трирічний малюк ледь не відправив на той світ жінку

31 липня о 13:22 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №9 надійшло повідомлення про те, що у селі Подорожна у кімнаті житлового будинку сталася пожежа.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області

Як стало відомо, причиною пожежі стали дитячі пустощі з вогнем 3-річного хлопчика.

Внаслідок пожежі також травмовано 34-річну жінку. Потерпіла отруїлася продуктами горіння. Наразі вона знаходиться в Хмільницькій районній лікарні у реанімаційному відділенні.

Лікарі кваліфікують її стан, як середньої важкості.

Подробиці з’ясовуються.