Міліція «розкуркулила» калинівського наркодилера

31 липня під час проведення розшукових заходів в селі Сальник, працівники Калинівського райвідділу міліції при огляді домогосподарства 32-річного жителя міста Калинівка виявили та вилучили майже 650 грам наркотичної речовини, поліетиленові пляшки з коричневою речовиною і різким запахом розчинника, та 17 шприців із залишками речовини бурого кольору.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Незаконна знахідка направлена на дослідження в НДЕКЦ при УМВС. Підозрюваний затриманий працівниками міліції.