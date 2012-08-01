Міліція «розкуркулила» калинівського наркодилера
10:25, 01 серпня 2012Вінниця
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Бодяжив ширку для народу
31 липня під час проведення розшукових заходів в селі Сальник, працівники Калинівського райвідділу міліції при огляді домогосподарства 32-річного жителя міста Калинівка виявили та вилучили майже 650 грам наркотичної речовини, поліетиленові пляшки з коричневою речовиною і різким запахом розчинника, та 17 шприців із залишками речовини бурого кольору.
Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.
Незаконна знахідка направлена на дослідження в НДЕКЦ при УМВС. Підозрюваний затриманий працівниками міліції.
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