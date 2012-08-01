З’їзд «УДАРу» вінницький список мажоритарників «підчистив»

Ще триває з’їзд партії «УДАР» у Києві. Щойно делегати проголосували за претендентів на одномандатні виборчі округи, яких висуватиме партія на Вінниччині.

Голосують за кожного окремо, але одноголосно.

Список претендентів, запропонований облорганізацією «УДАРу» на з’їзд винесли в підкорегованму вигляді.

Відтак, відтепер на мажоритарку на Вінниччині претендують:

11 виборчий округ – Станіславенко Людмила Анатоліївна. Керівник жіночого департаменту Політичної партії «УДАР Віталія Кличка». Економіст ТОВ фірма «АЯГіК». Має величезний досвід роботи у сфері громадських організацій. Мати двох дітей. У новому складі парламенту перейматиметься питаннями соціальної роботи, гендерної справедливості, допомоги малозабезпеченим верствам населення.

12 виборчий округ – Барчишен Олег Вікторович. Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого відділу Податкової міліція Державної податкової адміністрації у Вінницькій області. Президент Вінницької обласної Федерації ТаеКвон-До. Досконало знає податкову систему України і розуміє напрямки її реформування. Відомий на Вінниччині борець з корупцією. Наближення України до прийнятої в Європі системи антикорупційної роботи вважає власним пріоритетом у Верховній Раді.

13 виборчий округ – Побережний Олег Володимирович.

Обласний «УДАР» пропонував, щоб тут балотувався Шинькович Ігор Васильович. Керівник Центрального військово-клінічного санаторію «Хмільник». Очевидно, після недавнього скандалу з виявленням значних фінансових порушень в санаторії Держфінінспекцією, кандидатура не пройшла.

14 виборчий округ – Зелена Катерина Вітославівна. Молодий бухгалтер. Голова жіночого департаменту у Барській районній організації політичної партії «УДАР Віталія Кличка» у Вінницькій області. У Верховній Раді перейматиметься проблемами молоді, житлових молодіжних програм, забезпечення молодих спеціалістів гарантованим першим робочим місцем.

15 виборчий округ – Легеза Олег В'ячеславович. Облорганізація бачила його висуванцем по №18 округу. 38 років, має чималий життєвий досвід, який він реалізує у сфері приватного підприємництва. Відомий на Вінниччині громадський діяч, який сприяє у реалізації багатьох соціальних проектів та ініціатив. До Верховної Ради йде з метою сприяння команді «УДАРу» в формуванні авангарду суспільства – становленні середнього класу та розвитку програми «Здорове життя» на теренах Вінниччини.

На думку обласних партійців, тут мав би висуватись Брезденюк Олександр Олександрович. Молодий підприємець. Але на на зїзді його кандидатура не розглядалась.

16 виборчий округ – Лосенко Михайло Михайлович. Приватний підприємець. Працював заступником голови Могилів-Подільської РДА з питань агропромислового розвитку. Розуміється у проблемах українського села і вміє їх вирішувати. Саме підняття сільського господарства України стане пріоритетом для нього у новій Верховній Раді.

17 виборчий округ – Кравець Федір Васильович. Фахівець у галузі лісового господарства, працює в виконкомі Ободівської сільскої ради, є директором державного підприємства "Ободівське лісо-мисливське господарство" і до цього очолював місцевий ободівський осередок Народної партії України Литвина. Двічі обирався депутатом Тростянецької районної ради. У власній анкеті на запитання щодо мотивації чітко зафіксував: «Патріот України. Бажаю змінити життя України на краще в сильній команді політиків».

18 виборчий округ – Кващук Олександр Євгенович.