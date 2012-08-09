Бажаючі можуть купити у міськради три приміщення

Департамент комунальних ресурсів Вінницької міської ради 30 серпня 2012 року проведе повторний аукціон з продажу трьох об'єктів нерухомості.

Про це йдеться в повідомленні Вінницької міської ради.

На аукціон буде виставлено частини будівлі, що знаходиться за адресою вул. Соборна,29, загальною площею 1040,0 м. кв. Початкова ціна продажу – 4227,810 тис. грн.

Також на продаж виставлено нежитлової будівлі , що розміщені на вул. Островського, 70-А. Їх загальна площа становить 69,6 м. кв., початкова ціна продажу 77,827 тис. грн.

На аукціоні продаватиметься і цокольне приміщення, що знаходиться по провулку К.Маркса,11. Його загальна площа 87,2 м. кв. Початкова ціна продажу – 157,134 тис. грн.

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