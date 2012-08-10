Наркотики для зеків запакували в книжку і в консервну банку

Двічі за тиждень не вдалося передати наркотики засудженим у колонії Вінницької області. Для ладижинського в’язня коноплю затовкли в бляшанку паштету. Для піщанського - запакували наркотики в книжку „Записки слідчого”.

Наркотичний „Паштет бутербродний” знайшли оперативники у посилці, адресованій 54–річному засудженому Ладижинської виправної колонії (№39). Така передача прийшла з Волині від жінки. З бляшанки з написом «Паштет бутербродний», замість паштету витягли 10 грамів коноплі у двох пакетиках. Ще серед продуктів знайшли 100 грамів сухих дріжджів.

А за оперативною інформацією співробітників обласного управління пенітенціарної служби в посилці від вінничанина працівники Піщанської виправній колонії (№59) уважно перевіряли книжки, повідомляє сайт 20 хвилин.

- Товариш надіслав «Записки следователя» Лева Жейного, «Бескрайние земли» Жоржа Амаду, «Ловець орлов» Джеймса Виларда та «Лисы в винограднике» Леона Фейхтвангера, - розповіла головний спеціаліст по зв’язках громадськістю управління державної пенітенціарної служби Ірина Шаповалова. – Але «особливо змістовними» у цих книгах були конверти, приклеєні всередині обгорток на форзаці.

Коноплю у них сховав колишній засуджений житель Вінниці, який два тижні тому звільнився з цієї ж колонії. Факт документувала слідчо-оперативна група міліції, яка далі буде вести розслідування. Речові докази віддали на дослідження експертів.

За останній рік щонайменше з десяток нових способів передати заборонене на зону закінчилися провалом. Щоразу порушники заборон вигадували нові схованки.Були яблука, начинені наркотиками через невеликі прорізи. З цибулини в зоні контролю витягали маленькі пакуночки з наркотиками.Знаходили насипані наркотики в шкарпетки. Ще був згорток з кокаїном у сигаретній пачці.Конабіс помітили в баночці шарикового дезодоранту. Упізнали набиту коноплею пачку цигарок. У Вінниці ще передавали спирт засудженим у пачці кефіру та в презервативах.