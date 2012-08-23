Шість «організованих» наркодилерів сіли за грати

Вироком Ленінського районного суду міста Вінниці як судом першої інстанції засуджено шістьох наркоділків за вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.307 (незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут психотропних засобів, вчинений групою осіб в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.315 (схиляння до вживання наркотиків) Кримінального кодексу України.

Про це повідомив прес-центр СБ України.

У липні 2011 року у результаті спецоперації співробітники СБУ затримали чотирьох учасників організованого злочинного угруповання, яке незаконно постачало до Вінниці та розповсюджувало наркотичні засоби і психотропні речовини серед наркозалежних осіб.

Наркоділків затримали поблизу великого міського торгового центру безпосередньо під час збуту чергової партії наркотиків. У них вилучили майже 300 грамів психотропних речовин амфетаміну й метамфетаміну, а також 50 тисяч гривень за збутий товар.

У ході розслідування кримінальної справи, порушеною Службою безпеки України, було встановлено і затримано ще двох осіб, причетних до злочинної діяльності.

Встановлено, що всі шестеро членів угруповання – безробітні місцеві мешканці віком від 21 до 35 років, які раніше неодноразово засуджувались за вчинення тяжких умисних злочинів, у тому числі й у сфері незаконного обігу наркотиків.

Вироком суду наркоділків визнано винними та засуджено до термінів ув’язнення від 7 до 11 років.