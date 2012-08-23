Міліціонери врятували лелеченя

Працівники Вінницького райвідділу міліції врятували дитинча лелеки від загибелі. Знайдене на дорозі пташеня з пораненим крилом міліціонери відвезли у громадську природоохоронну організацію у селі Ільківка.

Про це повідомляє Ірина Добровольська СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Дільничні інспектори Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області Богдан Мартинюк, Володимир Бойчук та Віктор Гайдук по дорозі до своєї дільниці виявили пташеня лелеки. Воно йшло по трасі, і усі намагання злетіти були марними. Міліціонери зрозуміли, що у птаха поранене крило, і якщо його залишити, воно загине чи під колесами автівок, чи стане легкою здобиччю для тварин.

- Коли ми зупинились, то зрозуміли, якщо залишимо пташеня на дорозі – воно загине,- каже Богдан Мартинюк.- Ми піймали птаха та зателефонували до асоціації захисників довкілля та пропаганди здорового способу життя «Явір» дізнатися, чи можуть вони надати допомогу хворому пташеняті. Почувши позитивну відповідь, ми на службовому автомобілі завезли птаха на лікування. Сподіваємося, що дуже скоро він одужає та полетить.

Спеціалісти громадської організації помістили лелеку у вольєр, де його оглянув ветеринар. У птаха виявився забій крила.