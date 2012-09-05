Вінницький шашкіст – чемпіон Європи!

У Трускавці (Львівська область) пройшов чемпіонат Європи зі 100-клітинкових (міжнародних) шашок серед людей з обмеженими можливостями.

На старт вийшли представники різних нозологій: тотально сліпі, з обмеженням зору, з ураженням слуху і опорно-рухового апарату (ОРА). В усіх змаганнях домінували представники країн СНД, а також Польщі.

У групі серед спортсменів з вадами ОРА чудово виступив вінницький майстер спорту Дмитро Мариненко. Він набрав 15 очок з 16 можливих і став чемпіоном Європи! Дмитро Сергійович є одним з найкращих шашкістів Вінниччини, постійним переможцем і призером обласних і всеукраїнських змагань.

Робота його також пов’язана з шашками – Дмитро Мариненко є провідним тренером ДЮСШ № 6 Вінницького міського спорткомітету, заслуженим тренером України.

Серед його вихованців – переможець Всесвітніх інтелектуальних ігор серед чоловіків Денис Шкатула, призери європейських і світових юнацьких змагань.