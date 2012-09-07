Прокурорів просять розібратись у міжконфесійному конфлікті в Хмільнику

На ім’я Хмільницького міжрайпрокурора пана Кубика та прокурора Вінницької області пана Мрихіна було направлене звернення від комітету у справах національностей та релігій громадської ради при Вінницькій ОДА, в якому представники громадськості просять втрутитися в конфлікт між греко-католиками та православними, який виник в Хмільнику через ініціювання побудови каплички греко-католицькою громадою.

Про це повідомив "Громадський форум Хмільниччини".

На думку представників громадськості мова йде про розпалювання міжконфесійної ворожнечі, що є порушенням статті 161 Кримінального кодексу України

Пропонуємо до уваги читачів Громадського форуму Хмільниччини текст звернення:

"1 вересня 2012 року на засіданні комітету Громадської ради у справах національностей і релігій при Вінницькій обласній державній адміністрації було обговорено питання: «Про загрози стабільності в релігійному житті міста Хмільника». Комітетом було переглянуто інформаційний сюжет «Вінниччина. Церковні війни», що транслювався загальноукраїнським каналом ICTV 30 серпня 2012 року в рубриці «Надзвичайні новини» (знаходиться за посиланням: http://kriminal.ictv.ua/ua/index/view-media/id/19885/current/4/total/2394), а також досліджено матеріали з цього питання, які опубліковані на інтернет-ресурсах інформаційної агенції “Перспектива” (http://perspectiva.inf.ua) та “Громадський форум Хмільниччини” (http://pravo-hm.org.ua).

Внаслідок вивчення, вказаної вище інформації, комітетом було з’ясовано, що 05 липня 2012 року 25-ю сесією Хмільницької міської ради 6-го скликання було прийнято рішення №762, відповідно до якого релігійній громаді (парафії) Святого Івана Богослова УГКЦ було надано дозвіл на розроблення паспорту прив’язки для розміщення тимчасової споруди каплиці на розі вулиць Некрасова та Свердлова (територія католицького кладовища). Вказане рішення викликало різке невдоволення представників кількох релігійних парафій УПЦ МП, що діють в місті Хмільнику. Священики та окремі парафіяни хмільницьких громад УПЦ МП у своїх публічних виступах по телебаченню (згаданий вище сюжет каналу ICTV) та під час, ініційованих ними з метою скасування рішення хмільницької міськради, зустрічей з міським головою м. Хмільника та депутатами Хмільницької міської ради (http://perspectiva.inf.ua/?p=4239) висловлюються вкрай агресивно з приводу зазначеного рішення та будівництва в місті майбутньої каплиці УГКЦ. У вказаних публічних виступах висловлюються категоричні, завідомо неправдиві й, на нашу думку, протиправні твердження про те, що:

а) Як стверджує священик Михайло Шикирун, Хмільницька міська рада начебто зобов’язана погоджувати свої рішення про всі дозволи на спорудження культових будівель інших конфесій на території міста з духовенством та парафіянами УПЦ МП;

б) Вірні УГКЦ не мають права на спорудження власних культових будівель по тій причині, що, на думку священика Олексія Бачинського, на території Хмільника начебто ніколи не було греко-католицьких храмів (хоча істориками таке твердження спростовується http://pravo-hm.org.ua/chy-maje-pravo-uhkts-na-zhyttya-v-misti-hmilnyku/#more-6258);

в) Оскільки хмільницька парафія УГКЦ налічує, на думку вірян УПЦ МП, “одиниці людей” то греко-католики, за твердженням Зінаїди Вуйко, не мають взагалі ніякого права на культові будівлі та споруди на території м. Хмільника;

г) Ця ж громадянка заявила, що віряни УПЦ МП проти спорудження каплиці УГКЦ на кладовищі з тієї причини, що їхні предки поховані на католицькому (???) кладовищі, де надано дозвіл на спорудження культової будівлі;

д) Парафіянка УПЦ МП Галина Мироненко публічно висловила погрозу на адресу представників хмільницької громади УГКЦ, яка полягає в тому, що у випадку, якщо вони розпочнуть будівництво каплиці, то: “Буде різня. Без убійства тут не обійдеться”.

На думку комітету Громадської ради при облдержадміністрації, вказані вище, публічні заяви священників та вірян хмільницьких громад УПЦ МП викликають серйозне занепокоєння щодо забезпечення конституційних прав, свобод та громадської безпеки в м. Хмільнику, а також повинні розцінюватися, як дії по розпалюванню міжконфесійної ворожнечі, що тягне за собою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за ст. 161 КК України.

Просимо Вас, вжити наданих Вам законом, повноважень для відвернення можливих протиправних дій на релігійному ґрунті в м. Хмільнику, дослідити, наведену в цьому зверненні, інформацію по факту погроз життю та безпеці громадян на релігійному ґрунті, а також, у випадку виявлення порушень чинного законодавства України, вжити, передбачених законом заходів для притягнення винних осіб до юридичної відповідальності".