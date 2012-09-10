Півтора місяця у монастирських мурах гратиме орган

16 вересня у Вінниці розпочнеться четвертий Міжнародний органний фестиваль «Музика в монастирських мурах». Він триватиме до 28 жовтня. Цього року він подарує шанувальникам органної музики сім концертів.

Вони будуть щонеділі у вінницькому костелі. Зокрема, 7 жовтня у Вінниці виступить "батько" вінницького органу Єжи Кукля з Любліна, 14 жовтня – органістка з Одеси Вероніка Струк. А прем'єрою фестивалю «Музика в монастирських мурах» стане програма нещодавно створеного органного дуету вінничан Георгія Куркова і його дружини Єлизавети Білокопитової. У такому складі подружжя музикантів вже зіграло декілька концертів в Одесі, Білій Церкві та Москві. Вінницька публіка почує цей органний дует вперше. Говорить

- Цього року розпочинає фестиваль молодий ограніст з ЕЧрнівців Віктор Білавін, - говорить керівник фестивалю органної музики Георгій Курков. - В нас буде грати вперше, хоча в привезе програму Баха. А завершить фестиваль 28 жовтняьбуде виховацень Вінниці, який 7 років живе в Австрії правнук нашого славного режисера Федора Верещагіна - Євген Верещагін. Вні дипломант міжнародних конкурсів.