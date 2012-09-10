Віктор Бронюк став козаком на автозаправці

Вирушаючи на гастролі у Донецьку область, Віктор Бронюк і не підозрював кого зустріне у далекій дорозі. Зупинившись з музикантами на заправці у містечку Олександрія, аби перепочити кілька хвилин, лідер групи "ТіК" зустрів свого давнього знайомого Олега Григор'єва, повідомляє сайт Зотов-Ньюз.

Керівник "Студентського театру естрадних мініатюр", козак Олег Григор'єв ще одинадцять років тому посвятив артиста у козаки. Але видати сертифікат, який би підтвредив посвяченя, за забігом обставин не зміг.

Нова дружня зустріч, попри несподіваність, дала змогу виправити цю ситуацію.

Олег Григор'єв вручив Віктору Бронюку свідоцтво про те, що його тепер уже офіційно зараховано до славного загалу Запорізьких козаків. А у соліст групи "ТіК" отримав шапку із рук самого кошового отамана.