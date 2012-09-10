Антимонопольний комітет перевіряє великі супермаркети

Антимонопольний комітет України проводить розслідування на ринку рітейлу.

Про це повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету України.

АМК аналізує діяльність мереж, що працюють під брендами «АШАН», «Фуршет», «Сільпо», «АТБ», «ЕКО маркет» та «Метро», на предмет дотримання вимог конкуренційного закондавства.

- Підставою для розслідування стало застосування торговельними мережами схожих механізмів, що могли призвести до економічно необґрунтованого підвищення цін на продукти харчування, - зазначив перший заступник Голови Комітету Рафаель Кузьмін.

Так, ціни на молочну продукцію, макаронні вироби, соняшникову олію, крупи, м’ясо та рибу у 2011 році та на початку 2012 року підвищилися на 15-60 %. Водночас індекс споживчих цін у Києві зріс на 13,5 %.

Такі дії торговельних мереж можуть містити ознаки антиконкурентних узгоджених дій.

Як відомо, за вчинення подібних дій законодавство передбачає штрафні санкції у розмірі до 10 % доходу компаній-відповідачів.