Вінничани зможуть викупити гуртожитки після ремонту

Уряд затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для капітального ремонту гуртожитків, що передаються з державної власності у власність територіальних громад.

Відповідну постанову № 822 прийнято на засіданні Кабінету Міністрів 5 вересня 2012 року.

Метою прийняття цього нормативно-правового акта є визначення механізму використання коштів, передбачених у державному бюджеті, для забезпечення реалізації заходів Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки, зокрема проведення капітального ремонту таких гуртожитків.

Прогнозований обсяг фінансування капітального ремонту гуртожитків, що передаються у власність територіальних громад, становить 1224,4 млн. гривень, у тому числі кошти державного бюджету – 612,200 млн. гривень.

За результатами виконання заходів Програми у власність територіальних громад планується передати 1058 гуртожитків загальною площею 2457,82 тис. кв. м.

У 2012 році передбачено видатки на реалізацію зазначених заходів у сумі 60000 тис. грн., що дозволить провести ремонтні роботи у 103 гуртожитках.

Прийняття даної постанови дозволить розпочати реалізацію заходів, передбачених Законом України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», та виконати завдання і заходи Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад.

Зокрема проведення капітального ремонту таких гуртожитків, сприятиме покращенню їхнього технічного стану та приватизації житлових приміщень у них, а також наданню житлово-комунальних послуг належної якості.