Вінницькі олімпійці проведуть уроки в школах

З 10 по 16 вересня на Вінниччині пройде олімпійський тиждень. В його рамках у середніх загальноосвітніх школах багатьох міст і районів відбудуться уроки за участю видатних спортсменів, які є призерами або хоча б учасниками Олімпійських ігор. Ці заходи у обласному центрі заплановані на 12 і 13 вересня, і також у загальноосвітніх школах.

– Обласне відділення Національного олімпійського комітету України під час олімпійських уроків роздаватиме у школах подарунки: спортивну літературу, м’ячів тощо, – розповів голова відділення Федір Новік. – Але головним для школярів, зрозуміло буде живе спілкування зі спортивними легендами спорту. Воно має стимулювати бажання дітей займатися фізичною культурою і спортом.