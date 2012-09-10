У Вінниці не вистачає донорської крові
13:10, 10 вересня 2012Вінниця
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З негативним резусом
У Вінниці – дефіцит донорської крові з негативним резусом, її компонентів та препаратів, які так необхідні для надання невідкладної допомоги хворим.
Про це повідомляє радіо "Місто над Бугом".
Вінницька обласна станція переливання крові запрошує для кровоздач резус-негативних донорів будь-якої групи кров. При собі донорам необхідно мати паспорт.
- Кров яку ми заготвояєм франкціонуєм на компоненти а потім з цього виготвояємо препаратів. Із ползми ми виготовляємо альбумін, гама глобуліни, - говорить головний лікар станції переливання Оксана Банах.
Адреса обласної станції переливання крові: м. Вінниця, вул. Пирогова, 48. Звертатися з 10 до 13 години
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