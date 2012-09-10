Кращою назвали гімназію №17

Вісім років тому у Вінниці було започатковано рейтингову оцінку шкіл міста з метою визначення результату навчально-виховного процесу. Вона враховує особливості роботи і закладів нового типу. А три роки тому до рейтингу оцінювання ввели і дошкільні навчальні заклади. На конференції педагогічних працівників було підбито підсумки рейтингової оцінки роботи дошкільних та шкільних навчальних закладів міста.

Про це йдеться у повідомленні Департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

- За результатами роботи у 2011–2012 навчальному році серед дошкільних навчальних закладів переможцем став ДНЗ № 235 (І місце), друге місце посів садок № 27 та третє – № 35, – розповідає начальник відділу загальної середньої освіти, дистанційної освіти та впровадження ІКТ департаменту освіти міської ради Юрій Єрмаков. – Серед навчальних закладів системи загальної середньої освіти нового типу кращою стала НВК: фізико-математична гімназія №17 - І місце, НВК: школа-ліцей № 7 зайняла друге місце та школа-гімназія № 1 – третє.

Серед класичних загальноосвітніх шкіл місця розподілились так: ЗШ № 35 (І місце), № 3 (2 місце) та № 32 (ІІІ місце). На покращення матеріально-технічної бази за перше зайняте місце переможці отримали з міського бюджету по 10 тис. грн., за друге – по 7 тис. грн., за третє – 3 тис. грн.