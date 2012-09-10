Через неврожай буряка підвищиться ціна на цукор

Цього сезону аналітики, в тому числі і в асоціації «Укрцукор» прогнозують зменшення виробництва цукру через несприятливі погодні умови, високі ціни на міндобрива та пальне. В середньому, за інформацією аналітиків, буде зібрано буряків та вироблено цукру на 25% менше в порівнянні з минулим роком. Відповідно, в «Укрцукрі» очікують подорожчання цукру до 7-8

гривень за кілограм.

- Дійсно, цьогорічний сезон видався несприятливим для нас, сільгоспвиробників, - прокоментував ситуацію на ринку цукру-2012 аграрій Олексій Порошенко. - Це відчули всі, особливо в південних районах Вінниччини. Ми зібрали менше зернових, ніж очікували. Сподівання на врожай цукрових-2012 для багатьох вінницьких виробників – не виправдався: засіяли буряк, а він не виріс. Але не потрібно впадати в паніку і робити штучний ажіотаж. Українці переживали ще й гірші часи. Тим більш, що із цукром все одно будемо. Стосовно прогнозів ціни на цукор, то його зростання планують обмежити на рівні уряду. Як на мою думку, сьогодні слід вінницьким аграріям вже працювати на сезон 2013. Будемо сподіватися, що він буде більш вдалим.