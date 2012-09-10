На "Чернятинській дачі" - сказ у борсука

Засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Жмеринській райдержадміністрації проводилось з метою розгляду випадку виявлення в урочищі «Чернятинська дача» борсука, хворого на сказ та питання стану епізоотичної ситуації по сказу на території всього району.

Комісія заслухала інформацію щодо даного випадку виявлення сказу, яку надав начальник управління ветеринарної медицини у Жмеринському районі М.Горбатюк. На основі цього Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією було прийнято рішення оголосити неблагополучним по сказу урочище «Чернятинська дача» та затвердити план комплексних заходів з ліквідації вогнища захворювання до 22 жовтня 2012 року.