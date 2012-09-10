Через вінницький аеропорт пройде 2700 хасидів

Вінницький аеропорт прийме 15 додаткових чартерних рейсів з паломниками хасидами.

Про це УНН повідомив директор аеропорту Ярослав Мазурець.

- Очікується прильот близько 2 тисяч 700 хасидів. Для них буде додатковий термінал. Ми наразі завершуємо реконструкцію центральної частини аеровокзалу, - повідомив Ярослав Мазурець.

За словами директора, аеропорту на час прильоту паломників на аеровокзалі діятимуть додаткові заходи безпеки.

Нагадаємо, з 12 вересня в Україну прибуватимуть паломники хасиди для святкування єврейського Нового року.

Цього року Умань очікує прибування до могили цадика Нахмана понад 25 тисяч паломників.

Громадський порядок охоронятимуть понад 400 правоохоронців.

Хасиди прибувають в Україну з різних країн світу, здебільшого чартерними рейсами через три аеропорти – Бориспіль, Одеський та Вінницький аеропорти.