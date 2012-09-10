Першачки у Вінниці снідають найдешевше

Сніданки для учнів початкових класів Вінниці - одні з найдешевших в країні, з посиланням на ресурсний центр "Гурт" повідомляє сайт Зото-Ньюз. В цілому ціна шкільних сніданків в обласних центрах України цьогоріч значно знизилася.

У Вінниці учні 1-4 класів снідають за 3 грн. Дешевше ніж у нас коштує сніданок тільки в Луцьку - 2,6 грн. А ось найдорожчі сніданки - в Києві, їх вартість 7,07 грн.

Порівнявши ціни за сніданки в 2011 і в 2012 роках, можна зробити такі висновки:

у Вінниці та Кіровограді одні подешевшали на 1 грн;

в Одесі та Черкасах вартість сніданків не змінилася і становить 5,5 грн. і 4,4 грн. відповідно;

вартість сніданків виросла в деяких містах у порівнянні з 2011 роком на суму від 10 коп. в Запоріжжі і до 2,7 грн в Житомирі;

вартість сніданків зменшилася - на суму від 20 коп. у Львові і до 2 грн. в Дніпропетровську та Чернігові.

При підготовці дослідження використовувалися матеріали