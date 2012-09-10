77 тисяч гривень не дали селянам за молоко

Працівники управління державної служби боротьби з економічними злочинами викрили злочинну схему, за якою населенню не виплачувалися державні дотаційні кошти за здане на молокопереробні підприємства молоко. Попередньо встановлено, що посадовці одного з молокозаводів області, маючи на меті ухилення від виплати товаровиробниками компенсацій, направлених на підтримку сільськогосподарських товаровиробників, підробили підписи громадян та не здійснили виплату компенсацій населенню у суму 60 тисяч гривень.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Таку ж схему привласнення коштів, які призначалися для виплат селянам, використали посадові особи молокозаводу іншого району, протягом січня-травня цього року шляхом підробки видаткових касових ордерів про отримання з каси заводу сум дотацій та відомостей по виплаті вказаних коштів товаровиробникам привласнили 17 тисяч гривень .

Як з’ясувалося в ході розслідування, селянам, які отримували гроші за здане молоко, не давали розписувалися у відомостях. За них потім проставили підписи, що підтверджували отримання ними плати за молоко з урахуванням дотацій.

Реалізувати таку схему можливо було у змові із заготівельниками молока. Наразі за фактом підроблення документів відповідно до ч.2 ст. 358 КК України порушено кримінальні справи. Вирішується питання про притягнення винних осіб за ч. 3 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем ).

Такий злочин карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.