Вінницький слюсар отримав від Януковича медаль

6 вересня Президент України підписав указ Про відзначення державними нагородами України.

Про це йдеться в Указі Президента № 536/2012.

За значний особистий внесок у розвиток вітчизняного паливно-енергетичного комплексу, багаторічну плідну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, медаллю «За працю і звитягу» нагороджено В'ячеслава Пращука.

В'ячеслав Пращук працює слюсарем з експлуатації та ремонту газового устаткування Вінницького міжрайонного управління газового господарства акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Вінницягаз».