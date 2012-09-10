Джига дав зятеві Татусяка 10 мільйонів

Управління капітального будівництва Вінницької облдержадміністрації 3 вересня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Поділля Інвестбуд» на добудову незавершеної будівлі школи в селі Зведенівка Шаргородського району вартістю 10,39 млн гривень.

Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».

Роботи потрібно виконати до кінця року. Засновниками ТОВ «Поділля Інвестбуд» є Віктор Виговський та Олександр Капітан, кандидат від Партії регіонів по сусідньому округу №17 (Ладижин).

До того ж Олександр Капітан є зятем голови Вінницької обласної ради Сергія Татусяка.

Шаргородський район входить в округ №15, по якому від Партії регіонів балотується голова Вінницької облдержадміністрації Микола Джига.