Джига дав зятеві Татусяка 10 мільйонів
На термінову добудову школи на Вінниччині
Управління капітального будівництва Вінницької облдержадміністрації 3 вересня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Поділля Інвестбуд» на добудову незавершеної будівлі школи в селі Зведенівка Шаргородського району вартістю 10,39 млн гривень.
Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».
Роботи потрібно виконати до кінця року. Засновниками ТОВ «Поділля Інвестбуд» є Віктор Виговський та Олександр Капітан, кандидат від Партії регіонів по сусідньому округу №17 (Ладижин).
До того ж Олександр Капітан є зятем голови Вінницької обласної ради Сергія Татусяка.
Шаргородський район входить в округ №15, по якому від Партії регіонів балотується голова Вінницької облдержадміністрації Микола Джига.