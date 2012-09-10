Вінничани зможуть подавати документи до суду через Інтернет

З 26 листопада у господарський суд Вінницької області документи можна буде подавати через Інтернет, повідомляє сайт 20 хвилин.

Державна судова адміністрація впроваджує пілотний проект з обміну електронними документами між судом і учасниками судового процесу. У проекті візьмуть участь шість суддів з різних міст України.

Стартує проект з 15 жовтня 2012 року в Святошинському районному суді Києва та апеляційному суді Дніпропетровської області.

З 26 листопада до проекту приєднаються господарський суд Вінницької області, Севастопольський апеляційний господарський суд, Харківський окружний адміністративний суд, Харківський адміністративний апеляційний суд.

Для реалізації проекту уже підготували та затвердили тимчасовий регламент обміну електронними документами між судом і учасниками судового процесу.

Регламент визначає порядок подання учасниками судового процесу до суду документів в електронному вигляді, передача таким учасникам процесуальних документів в електронному вигляді, паралельно з документами у паперовому вигляді відповідно до процесуального законодавства.