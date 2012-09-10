Завтра Джига відлітає до Росії

Делегація Вінницької області на чолі з головою облдержадміністрації Миколої Джигою відвідає Свердловську область. З 11 по 14 вересня вінничани обговорюватимуть з росіянами перспективні напрямки розвитку партнерства у сфері агропромислового комплексу, освіті і медицини. У програмі перебування - зустрічі з керівництвом Свердловської області, відвідування освітніх установ, обласного перинатального центру, відвідини історичних місць.

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