Завтра Джига відлітає до Росії
17:12, 10 вересня 2012Вінниця
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Делегація Вінницької області на чолі з головою облдержадміністрації Миколої Джигою відвідає Свердловську область.
З 11 по 14 вересня вінничани обговорюватимуть з росіянами перспективні напрямки розвитку партнерства у сфері агропромислового комплексу, освіті і медицини. У програмі перебування - зустрічі з керівництвом Свердловської області, відвідування освітніх установ, обласного перинатального центру, відвідини історичних місць.
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