38 приміщень готові до встановлення індивідуальних теплових пунктів

У Вінниці тривають роботи по підготовці двох мікрорайонів до реалізації заходів в рамках Меморандуму між Швейцарською Конфедерацією, виконкомом міської ради та КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго».

Як повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, наразі готуються приміщення для встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) та виготовляються усі необхідні документи для подальшої реконструкції мереж та котелень. А у Швейцарії проходять тендери для придбання трубопроводів та нового обладнання для ІТП.

Меморандум про взаєморозуміння зі швейцарською стороною Вінниця підписала у листопаді минулого року. Відповідно до цього документу місто отримає 16 млн. швейцарських франків (близько 176 млн. грн.) на комплексну модернізацію системи теплопостачання двох мікрорайонів обласного центру (Тяжилів та вул.-пров. К.Маркса).

Також Меморандум передбачає підтримку міста через розвиток компетенції та професійного рівня у запровадженні підходу «Європейська енергетична відзнака» та розвиток інституційної спроможності КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» (МТЕ) .

Стартувало виконання Меморандуму у березні цього року. Навесні представники компанії «First Climate» (швейцарські консультанти), а також представники Швейцарського бюро співробітництва в Україні провели у Вінниці ряд робочих зустрічей, під час яких було сформовано та погоджено чіткі графіки робіт по запланованих в Меморандумі заходах.

В рамках цього візиту було також підписано Угоду про співпрацю між КП «Вінницяміськтеплоенерго» та компанією «First Climate» (Швейцарія). Підписанням цієї Угоди розпочалась безпосередня робота по реалізації заходів, передбачених Меморандумом, і перехід до більш конкретних дій.

Таким чином, починаючи із весни, у місті виготовлено проектно-кошторисну документацію на заміну трубопроводів від котелень по вул. К. Маркса,18А та вул. Баженова, 15, а також на реконструкцію всіх ІТП у цих мікрорайонах, проведено будівельно-ремонтні роботи в 38 приміщеннях для розташування індивідуальних теплових пунктів (ІТП).

Відповідно до укладеного договору з НПО «Рассвет-енерго» проводяться роботи по виготовленню проекту з реконструкції котельні по вул. Баженова,15 з врахуванням встановлення котлів на альтернативному паливі. В цей же час у Швейцарії тривають тендерні процедури на придбання трубопроводів та всього необхідного обладнання, яке буде встановлено в ІТП.